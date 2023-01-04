المكتب الإعلامي: أعيان ومشايخ ورشفانة يستقبلون رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

العزيزية 03 يناير 2023 م ( وال) – أفاد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن أعيان ومشايخ ورشفانة استقبلوا ظهر اليوم الثلاثاء، ببلدية المعمورة، رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة” بحضور وزراء الحكم المحلي، والاقتصاد والتجارة، والداخلية المكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعمداء بلديات العزيزية الكبرى، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وأقاموا له مأدبة غذاء تقديراً للجهود المبذولة من طرف الحكومة لعودة الحياة في بلديات ورشفانة.

وأوضح المكتب أن عدد من الأعيان القوا كلمات رحبوا فيها برئيس الحكومة، معبرين عن امتنانهم للجهود المبذولة من أجل إطلاق مشروعات التنمية في البلديات المختلفة.

بدوره أشاد ” الدبيبة ” في كلمة له بالمناسبة بكافة الجهود التي جعلت اليوم من العزيزية الكبرى منطقة استقرار وبناء، بدلاً من منطقة للحروب والانقسام والجريمة.

(وال)