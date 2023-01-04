تدشين مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني .

طرابلس 04 يناير 2023 ( وال )- دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد سالم الشهوبي ” ، أمس الثلاثاء، مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني .

وحضر حفل التدشين وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي ” خالد سويسي ” ، ورئيس مصلحة الطيران المدني ” محمد شليبك ” ، ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني ” مصطفى بن عمار ” ، مدير مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني ومديري الإدارات والعاملين بالمركز .

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني يأتي في إطار متابعة الوزارة لخطط التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور التقني ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني في ليبيا والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران .