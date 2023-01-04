بليحق : مجلس النواب يحيل مشروع قانون الشباب والرياضة للمراجعة النهائية.

بنغازي 4 يناير 203 ( وال ) – أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” بأن مجلس النواب ناقش في جلسته الرسمية أمس الثلاثاء التي انعقدت بمقر المجلس بمدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ” فوزي النويري” ناقش مشروع قانون الشباب والرياضة ، وقرر إحالته للجنة الشباب والعمل بالمجلس للمراجعة النهائية .

وأضاف “بليحق “في تصريح صحفي نشره على موقعه الرسمي بالفيسبوك أن” النويري” قدم خلال الجلسة أيضا إحاطة للنواب الحاضرين حول لقائه مع النائب العام المستشار الصديق الصور الذي عقد صباح أمس بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

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