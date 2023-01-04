لجنة شؤون النقابات بمجلس النواب تؤكد دراسة أوضاع النقابات والاتحادات والروابط المهنية لمعرفة موقفها القانوني

طرابلس 4 يناير 2024 م ( وال ) – أكدت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب الاتفاق على مزيد من دراسة أوضاع النقابات الحالية والاطلاع على إجراءات تأسيسها لمعرفة أوضاعها القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، في مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء برئاسة محمد أمدور، وبحضور النواب أعضاء اللجنة جبريل أوحيدة، مفتاح الشاعري، عائشة الطبلقي، حيث ناقش مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وأوضح نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية” جبريل أوحيدة” في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس أن أعضاء اللجنة الحاضرون ابدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الذي سيتم إحالته لرئاسة مجلس النواب، وأنه سيتم دراسة أوضاع النقابات، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

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