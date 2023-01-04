الطقس – أجواء باردة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا

طرابلس 4 يناير 2023 م ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الأربعاء 04–01–2023 سجلت أجواء باردة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة على مدن ومناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المنطقة الممتدة من (مصراتة حتى سرت) مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على أغالب المناطق.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد

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الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا والرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

تتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب مناطق الجنوب والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (18-19)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد

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غروب الشمس هذا اليوم الاربعاء على طرابلس على الساعة (18:13)

شروق الشمس ليوم الغد الخميس على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (08:10