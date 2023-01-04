وفد من وزارة التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس بلدية الحوامد .

الحوامد 4 يناير 2023 م ( وال ) – قام وفد من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بزيارة لبلدية الحوامد احدى مدن الجبل الغربي تفقد خلالها الوفد التربوي رفقة مراقب التربية والتعليم بالبلدية سير العملية التعليمية بمدارس البلدية ضمن خطة الوزارة لمتابعة سير الدراسة بكل المدن والمناطق وإيجاد حل للمشاكل والصعوبات التي تواجهها .

وضم الوفد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات . محسن الكبير .. و مدير مركز التدريب والتطوير عبدالسلام الصغير و رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي سعد القمودي ومدير وحدة التعليم الأساسي حسين ابوغالية والمدير التنفيذي للاتحاد العام للمعلمين مهدي الغزاوي .

حيث قام الوفد بزيارة المؤسسات التعليمية والمدارس بمحلات البلدية الحوامد والغزايا واولاد محمود اطلع من خلالها على سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها هذه المدارس ومدى جاهزية المؤسسات التعليمية وإمكانية صيانة البعض منها وايجاد الحلول للصعوبات التي تواجه العملية التعليمية .

ويذكر أن المجلس البلدي الحوامد يقع على بعد حوالي 250 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس تحدها كل من تيجي وكاباو شرقاً ونالوت غرباً.