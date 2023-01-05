وزير التربية والتعليم يتفقد سير الدراسة بمراقبة تعليم تاجوراء

طرابلس 4 يناير 2023 (وال) – تابع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” سير العلمية التعليمية في المدارس الواقعة في بلدية تاجوراء خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم الأربعاء، إلى مدرسة “تاجوراء المركزية” للتعليم الأساسي.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية مدير إدارة التّعليم الأساسي بالوزارة “حسن أبو غالية”، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء “سمية راشد”، ومراقب التّربية والتّعليم تاجوراء “سمير بالأشهر”.

واستمع الوزير إلى عدد من المشاكل التي يواجهها القطاع بشأن العجز في توفر المعلمين والمعلمات، والحاجة إلى فتح رياض جديدة للأطفال داخل البلدية، والعجز في التّخصصات، فضلاً عن العقود المُتعثّرة وعدم تقاضي بعض المعلمين لمستحقاتهم.

وأكد أهمية الاستفادة من مخرجات كليات التربية في معالجة النّقص الحاصل في كامل البلاد، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال وغيرها من التّخصصات داخل مراحل التّعليم المُختلفة.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن ملف العقود المتعثرة مشيرا إلى أن المطالب بالإفراج عن المرتبات التي يتم إحالتها من الوزارة إلى الجهات المختصة تتم بالتّساوي ودون تفرقة بين مُراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وأوضح أن مخصصات الميزانية التّشغيلية، التي يتم صرفها في شكل صكوك تسلم لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات، لتوزيعها على المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن معيار تخصيص القيمة المالية يستند على عدد الطلاب داخل المراقبة.

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