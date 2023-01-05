ليبيا تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى وتعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين.

طرابلس 4 يناير 2023 (وال) ـ أدانت ليبيا اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

واستنكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء هذا الفعل “المشين” واعتبرته استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّلت الوزارة في بيانها “الاحتلال الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

واقتحم، أمس الثلاثاء، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف “إيتمار بن غفير”، للمسجد الأقصى المبارك وسط إدانات فلسطينية وعربية ودولية، ومخاوف من تفجر الأوضاع في المنطقة.