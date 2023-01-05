المفوضية العليا للانتخابات تتابع خطط تنفيذ مشروع التحقق من بطاقة الناخب.

طرابلس 4 يناير 2022م (وال) ـ اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” اليوم الأربعاء مع عضو المجلس “عبد الحكيم الشعاب” وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN).

وذكرت المفوضية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع بحث الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية،

كما استعرض الاجتماع جملة من الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بمشروع “استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب” من خلال الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ المشروع.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.