وزارة الصحة تبحث تنفيذ مشاريع مستشفيات النساء والولادة والأطفال بطرابلس.

طرابلس 4 يناير 2023م (وال) ـ اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبد الوكيل” اليوم الأربعاء مع مديري مستشفيات الجلاء للنساء والأطفال بطرابلس بحضور إدارة تنفيذ المشروعات وفريق الدعم الفني للوكيل بحضور مقاول شركة تنفيذ مشروعات الصحية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة إمكانية فتح العيادات الخارجية بين مستشفيات الأطفال والنساء والولادة بشكل مؤقت إلى حين انجاز مشروعات المتعاقد عليها لعيادات مستشفى الأطفال طرابلس إلى جانب وضع حل لمصاعد الكهرباء لمستشفى النساء طرابلس عبر الشركة المنفذة

كما تطرق اللقاء إلى آلية التنسيق مع مصرف اليقين لتمويل هذه المشروعات عبر الشركات المنفذة لاستئناف عملها إلى حين صرف مخصصات التنمية.