ضبط (1.560.000 ) من الأقراص المخدرة المستوردة عبر ميناء الخمس البحري .

الخمس 04 يناير 2023 م (وال) – تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمستوردة عبر ميناء الخمس البحري وتقدر الكمية المضبوطة ( 1.560.000 ) مليون وخمسمائة وستون ألف قرص مخدر مدرجة حسب جدول المواد المخدرة .

وأفاد الناطق الرسمي بمصلحة الجمارك المقدم ” فهمي حسين الماقوري” في تصريح صحفي أن هذه الضبطية جاءت بالتنسيق المباشر بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري ، مشيرا إلى أن من ضمن المضبوطات كمية من المحاليل الطبية الغير صالحة للاستهلاك البشري تقدر كميتها بـ ( 4975 ) أربعة الاف وتسعمائة وخمسه وسبعون قنينة .

وأوضح المقدم ” الماقوري ” أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من محضر لجمع الاستدلالات وإخطار النيابة المختصة والتي أمرت بحصر الكمية واتخاذ الإجراءات الازمة أمرت النيابة بإتلاف الكمية المضبوطة .

(وال)