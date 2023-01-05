رام الله 05 يناير 2023 (وال) _ صدر حديثًا للدكتور علي الجرباوي، الأكاديمي والوزير الفلسطيني السابق، كتاب جديد بعنوان “من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين” عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

ومما جاء في تقديم المؤلف لهذا الكتاب:

أوقع الانتصار الذي حققته إسرائيل في حرب 1967 المشروع الصهيوني في معضلة. فمع أنها استطاعت خلالها احتلال بقية فلسطين، إلا إن السرعة التي انتهت بها هذه الحرب، لم تمنحها المجال، كما حدث في حرب 1948، لتفريغ الأرض المحتلة حديثًا من أغلبية أهلها الفلسطينيين. بعد الحرب، انهمكت إسرائيل في البحث عن مواءمة مناسبة تمكنها من الاستمرار في الاحتفاظ بالأرض، ولكن مع وقاية مستقبلها من تبعات تزايد وجود الفلسطينيين في فلسطين. وجدت إسرائيل ضالتها باعتماد نموذج مشوّه من الحكم الذاتي، هو “الحكم الذاتي خارج نطاق السيادة”، لتحشر المصير الفلسطيني فيه. بالإضافة إلى أنه أتاح لها الاستيلاء على القدس والضفة وحال دون قيام دولة فلسطينية، فقد مكن هذا النموذج إسرائيل، أيضًا، من الاستعاضة عن تنفيذ “ترانسفير فيزيائي” للفلسطينيين، أصبح متعذرًا، بالقيام بـ “ترانسفير قانوني” لهم، أقصاهم عنها، حتى وهي مستمرة في احتلالها لهم. يبحث هذا الكتاب في حيثيات هذا النموذج، وفي الكيفية التي أوصلت إسرائيل إلى اعتماده، وفي المسار الذي اتبعته حتى توصلت إلى اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذه.

علي الجرباوي: أكاديمي فلسطيني، يعمل أستاذًا للعلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة بير زيت، له العديد من الكتب والدراسات والمقالات المتخصصة في القضية الفلسطينية والشؤون الدولية. صدر له مؤخرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب “المعرفة الأيديولوجية، محاولة لفهم التاريخ” (2021). (وال _ رام الله) ح م

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