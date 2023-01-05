صدور كتاب: “حرب الشهرين” لإبراهيم اليوسف

دمشق 05 يناير 2023 (وال) _ صدر حديثًا للكاتب السوري الكردي إبراهيم اليوسف كتاب جديد عن دار النخبة للطباعة والنشر في القاهرة بعنوان: “حرب الشهرين”، وهو عبارة عن “مقالات في جريمة العدوان التركي على عفرين واحتلالها”، ضمن مشروع سلسلة كتب، كما بين المؤلف في مقدمة الكتاب، ستطبع عشية مئوية معاهدة لوزان.

يقع الكتاب في 138 صفحة من القطع المتوسط. وقدم له الأديب والمترجم الكردي جان كورد، ابن مدينة عفرين.

ومما جاء في مقدمة للكتاب:

وهكذا يرتفع الكاتب بنقده للملعب السوري بفريقيه، فريق الموالاة وفريق المعارضة، إلى مستوى الحض والحث على الالتزام بالأخلاق السياسية التي منها معاملة كل المواطنين في مساواة وحكمة وعدل، سواء في السراء، أو في الضراء، فالفريقان يبتعدان عن خلقية التمييز الحقيقي بين المصلحة الوطنية العليا، والمصلحة الفئوية والتحزّب والموالاة للأجنبي، وأقصد بالتحديد (تركيا وإيران)، هذا الأجنبي الذي لا يريد الخير للوطن وللشعب، وإنما يريد ابتلاع الوطن المشترك، الذي حاول بعض المثقفين تسويقه على أنه “الوطن النهائي!” للشعب الكردي.

جمع المؤلف في كتابه المقالات التي نشرها، والتصريحات الصحافية التي أدلى بها للإعلام، وبعض الرسائل ومنشورات الفيسبوك التي نشرها على صفحته، بالإضافة إلى بيانات المنظمات التي ينتمي إليها: منظمة حقوق الإنسان في سورية (ماف)، والاتحاد العام للكتاب والصحافيين، ومواقف هاتين المؤسستين من الاحتلال، وسير العمليات الحربية، وتهجير أبناء عفرين، واستقدام مواطنين من محافظات أخرى، أو حتى من بلدان أخرى لاحتلال بيوتهم بعد طردهم منها.(وال _ دمشق) ح م

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