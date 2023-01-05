استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني نابلس.

نابلس 5 يناير 2023 (وال) – استشهد الطفل الفلسطيني عامر أبو زيتون (16 عاما) فجر اليوم الخميس بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس ، اندلعت على اثرها مواجهات مع الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز نحو الفلسطينيين ، ما أدى إلى استشهاد الطفل أبو زيتون، متأثرا بإصابته الحرجة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها نابلس الأسير المحرر حسن عرايشي.

وبارتقاء الطفل أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى اربعة، بعد أن استشهد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما)، في قرية كفر دان في جنين.

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