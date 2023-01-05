ليبيا نيوز

كوريا الجنوبية : طائرة مسيرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سيئول  05 يناير 2023 م ( وال ) –  أكد مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة أطلقتها كوريا الشمالية حلقت لفترة وجيزة فوق منطقة حظر جوي تم تحديدها للأمن بالقرب من المكتب الرئاسي في سيئول.

وقال المسؤول لوكالة (يونهاب) للأنباء الكورية الجنوبية، إن الطائرة كانت من بين خمس مسيرات أرسلتها كوريا الشمالية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الطائرة المسيرة حلقت في المنطقة الأمنية المسماة (بي 73)، وهي منطقة تقع ضمن مسافة 3.7 كيلومترات من المكتب الرئاسي، لفترة وجيزة إلى الجهة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المنشآت الأمنية الرئيسية.

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، أبلغ الرئيس يون سيوك-يول بدخول المسيرة إلى جزء من المنطقة خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بشأن إجراءات مكافحة الطائرات المسيرة.

….( وال ) ….. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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