عقيلة والمشري يؤكدان حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة 05 يناير 2023 (وال)- أعلن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بشأن الوثيقة الدستورية بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طِبقًا لنظام كل مجلس.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الخميس؛ عقب المباحثات التي عقدت بين عقيلة والمشري برعاية مصرية، أوضحا فيه حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونص البيان المشترك – الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بين رئيسى مجلسي النواب والدولة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا؛ لإستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

ووجه البيان المشترك، الشكر لمصر على احتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري والتي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، على رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبد الله باتيلي والدول الصديقة والشقيقة الساعية لإستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال