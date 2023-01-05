استشاري أمراض الباطنة والمعدية بمركز بنغازي الطبي انتشار الفيروسات التنفسية بسبب مايعرف بالفجوة المناعية .

بنغازي 05 يناير 2023 ( وال )- أكد استشاري أمراض الباطنة والمعدية بقسم الأمراض السارية بمركز بنغازي الطبي الدكتور ” أحمد بالقاسم الحداد ” إن الانتشار المتزايد للفيروسات التنفسية خلال الشتاء نتيجة حدوث مايعرف بالفجوة المناعية بعد رفع الاجراءات الوقائية ضد “كوفيد-19″، فأصبحت فيروسات الإنفلونزا وSARS-CoV-2 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) تضرب بقوة أكبر وفي وقت أبكر من موسم البرد .

ووصف الدكتور ” الحداد ” في تصريح له ، هذه الظاهرة باسم “الوباء الثلاثي” حيث أن الفيروسات التنفسية الخطيرة الثلاثة تنتشر على نطاق واسع الآن حول العالم ، وتشكل تهديدا مقلقا للصحة العامة ، وسبق أن حذر خبراء الصحة منذ شهور ، من أننا قد نواجه “وباء ثلاثيا” هذا الشتاء حيث يضرب كل من الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا و”كوفيد-19″ في الوقت نفسه.

وتابع ” الحداد ” أن الخبراء يرجحون السبب في هذا الانتشار الواسع لهذه الأمراض ، هو عدم ارتداء أقنعة الوجه، وعدم تلقي لقاح الإنفلونزا، والجرعات التعززية لكوفيد 19 خصوصا الموجهة للمتحورات ، مشيرا إلى أن الطقس البارد يعد سببا آخر لذلك إلى جانب تخفيف القيود التي كانت مفروضة لمكافحة فيروس كورونا، أعقبه عودة الفيروس المخلوي التنفسي الإنفلونزا الموسمية إلى الانتشار بين أعداد كبيرة من الناس خصوصا الرضع والأطفال، لا سيما الأطفال ذوي المناعة الضعيفة غير المهيأة لمواجهة الفيروس وكذلك بين المسنيين والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأوضح أن الفيروسات الثلاثة يميل كل منهم إلى الاستمرار من خمسة إلى سبعة أيام ، وعادة ما يتحور هذا الفيرس التنفسي من عام إلى آخر ويمكن أن تؤدي الإنفلونزا إلى مزيد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.

وأردف الدكتور ” الحداد” ، أن الفيروسات تظهر بشكل شائع من خلال الأعراض الشبيهة بالبرد (الزكام) والتنقيط الأنفي الهلفي (نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق)، ويمكن أن تسبب الإنفلونزا أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي ، وارتفاعا في درجة الحرارة، وسعالا مخاطيا، والتهابا في الحلق، وشعورا بالإرهاق والسعال .

وأشار إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزا هو الحل الأمثل لمكافحة الفيروس ، بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء لدرء مضاعفات المرض وتحسين أعراضه.