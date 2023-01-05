رئيس مجلس النواب المصري: القاهرة تدعم جهود التوصل لتسوية سياسية في ليبيا

القاهرة 05 يناير 2023 (وال)- أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، دعم بلاده للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا، بما في ذلك التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرًا إلى أن مصر على مدار عام ونصف، استضافت اجتماع المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف جبالي – خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس بالقاهرة – مع عقيلة والمشري، عرضته قناة ” القاهرة الإخبارية”، أن اجتماع المسار الدستوري تُوّج بالتوافق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية، واصفصا اللقاء الذي جري بين عقيلة والمشري بالقاهرة باللقاء المثمر. (وال)

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