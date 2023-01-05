انتخاب النقابة الفرعية لموظفي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا بمناطق طرابلس الكبرى.

طرابلس 5 يناير 2023م ( وال ) – تم يوم أمس بطرابلس تحت اشراف الاتحاد الوطني لعمال ليبيا انتخاب النقابة الفرعية لموظفي الكليات والمعاهد التقنية العليا بوزارة التعليم التقني والفني – طرابلس الكبرى.

وحضر عملية الانتخاب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا “.شرف الدين الجبراني، و اللجنة المشكلة والمكلفة بعملية انتخاب النقابة الفرعية .

وكانت النتيجة النهائية من قبل اللجنة المكلفة للنقابة الفرعية لموظفي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا (طرابلس الكبرى) – ميلاد مفتاح شلابي … رئيسا للنقابة. – جمعة على إقجام … نائبا للرئيس.

وعضوية كلا من – الناجح سالم قريفة … – محمد ميلاد …- مفتاح اللهب … – عبدالمولى المرغني . – علي شنفير … – مروان صولة … – صلاح بن شعلة …