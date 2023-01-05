ليبيا نيوز

انتخاب النقابة الفرعية لموظفي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا بمناطق طرابلس الكبرى.

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 يناير 2023م ( وال ) – تم يوم أمس بطرابلس تحت اشراف  الاتحاد الوطني لعمال ليبيا  انتخاب النقابة الفرعية لموظفي الكليات والمعاهد التقنية العليا بوزارة التعليم التقني والفني – طرابلس الكبرى.

وحضر عملية الانتخاب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا    “.شرف الدين  الجبراني، و اللجنة المشكلة والمكلفة بعملية انتخاب النقابة الفرعية  .

     وكانت النتيجة النهائية من قبل اللجنة المكلفة للنقابة الفرعية لموظفي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا (طرابلس الكبرى)  – ميلاد مفتاح شلابي … رئيسا للنقابة. – جمعة على إقجام … نائبا للرئيس.

وعضوية كلا من – الناجح سالم قريفة …  – محمد  ميلاد …- مفتاح  اللهب …  – عبدالمولى  المرغني . – علي  شنفير …   – مروان صولة …  – صلاح بن شعلة …  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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