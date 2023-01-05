ليبيا نيوز

المشري في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع عقيلة : تم التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء بند أو بندين.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

المشري في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع عقيلة : تم التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء بند أو بندين.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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