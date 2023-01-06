اختتام المؤتمر الدولي الأول للقراءات القرآنية بحضور الدبيبة.

طرابلس 5 يناير 2023 م (وال)-اختتمت في مدينة طرابلس اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الأول للقراءات القرآنية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة

و ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه جرى خلال حفل الاختتام الإعلان عن نتائج امتحان إجازة حفظ القرآن الكريم لعام 2022، بحضور عدد من المشائخ والعلماء من ليبيا وخارجها.

وأضاف المكتب الاعلامي أن رئيس الحكومة رفقة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “محمد العباني” قاما بتكريم الفائزين في إجازة حفظ القرآن الكريم لعام 2022م .