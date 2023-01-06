بوتين يؤكد انفتاح بلاده على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل بالوقائع الجديدة على الأرض.

موسكو 5 يناير 2023 م (وال)-عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف بالوقائع الجديدة على الأرض.

وذكر بيان للرئاسة الروسية “الكرملين “أن بوتين أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض”.

من جانبها قالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره الروسي خلال المكالمة الهاتفية إن جهود السلام في الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن يدعمها وقف إطلاق نار أحادي الجانب ورؤية لحل عادل.