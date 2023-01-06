عدد من ضباط كلية القيادة والأركان يقومون بزيارة لقاعدة طرابلس الجوية .

طرابلس 5 يناير 2022 (وال)- تواصلا لتنفيذ الخطة التدريبية الدورة (17) قيادة وأركان عامة، وفي إطار تنفيذ الزيارات الداخلية لمنتسبي الدورة للتعريف بكلية القيادة والأركان، ودورها في تأهيل منتسبي الموسسة العسكرية، وتعريف دارسي الدورات بوحدات الجيش الليبي ومهامها في السلم والحرب.

قام عدد من ضباط كلية القيادة والأركان بزيارة لبعض وحدات رئاسة أركان القوات الجوية بقاعدة طرابلس الجوية بينها مركز طب الفضاء والاعماق ، مركز العمرة والإصلاح للطائرات و مركز العلوم الجوية.

وتم خلال الزيارة التعريف بدور ومهام هده المراكز لدارسي الدورة (17) قيادة وأركان عامة.

وال..