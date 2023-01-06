ليبيا نيوز

السفير (نورلاند ) : اختتام النقاشات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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