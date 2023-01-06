البعثة الأممية تحث مجلسي النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي .

طرابلس 06 يناير 2023 م (وال) – جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على أن موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

جاء ذلك في بيان لها صدر مساء أمس الخميس عقب البيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والدولة بشأن مناقشاتهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وحثث البعثة في بيانها مجلسي النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وأكدت البعثة مجددا على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ، مشددة على أنه من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.

واختتمت البعثة الأممية بيانها بالقول إنها ستظل اتساقا مع ولايتها، على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

(وال)