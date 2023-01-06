الاحوال الجوية : مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا .
طر ابلس 6 يناير 2023 (وال)ملخص: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة .
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا من مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ، وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر احيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.
الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ.
السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الكفرة .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10
أضف تعليقـك