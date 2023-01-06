الاحوال الجوية : مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا .

طر ابلس 6 يناير 2023 (وال)ملخص: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا من مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ، وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر احيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الكفرة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10