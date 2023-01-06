مُدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم يقوم بزيارة لرياض الأطفال بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية بنت بية .

طرابلس 6 يناير 2023 (وال)- قام مُدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم “عبدالحكيم زرتي” يزيارة شملت رياض الأطفال بمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية بنت بية، رفقة رؤسَاء مُراقب التّربية والتّعليم “اسماعيل العربي”، وَرؤساء الأقسام بالإدارة، وعَدد من مُديري مكاتب رياض الأطفال بمُراقبات التّربية والتّعليم،

وتم خلال الزيارة تفقد مَقر ديوان المُراقبة، والاجتماع مع مُوظفي الدِّيوان والمُربِّيات برياض الأطفال اِستمع خلالها زرتي إلى المُلاحظات الواردة من المُربِّيات والصعوبات التي تُواجِههن في تأدية أَعْمالِه .

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