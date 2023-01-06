الأمين العام للجامعة العربية يُرحب ببيان رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة.

القاهرة 06 يناير 2023 م (وال) – رحبَ الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الوثيقة الدستورية، وخارطة الطريق برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة، الخميس 5 يناير الجاري.

وقال ” جمال رشدي ” المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الأمين العام يحدوه الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية باعتبارها المطلب الأهم لدي الشعب الليبي، كما انه يناشد جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب المتحدث عن شكر ” أبو الغيط ” وتثمينه لجهود جمهورية مصر العربية ورعايتها لاجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما.

وجدد المتحدث تأكيد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.

(وال)