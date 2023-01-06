الولايات المتحدة تدعم بشدة دعوات (باتيلي) إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

واشنطن 06 يناير 2023 م (وال) – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها بشدة لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وقالت الولايات المتحدة في بيان نشر على حساب سفارتها في ليبيا بتويتر (لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد) .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت في بيان لها أمس الخميس التأكيد على أن موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

وحثث البعثة في بيانها مجلسي النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وأكدت البعثة مجددا على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على أنه من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.

واختتمت البعثة الأممية بيانها بالقول إنها ستظل اتساقا مع ولايتها، على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

(وال)