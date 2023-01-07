مجلس الأمن يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

نيويورك 6 يناير 2023 م (وال)- أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وذلك بعد أيام من اقتحام وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف للمسجد.

وعقد المجلس الليلة الماضية جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الكيان الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك.

وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الكيان الإسرائيلي أظهر تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية وللقانون الدولي ولحرمة وقداسة المسجد الأقصى “ومع ذلك فإن مجلس الأمن يظل جالسا على الهامش”.

وأضاف قائلا “ما هي الخطوط الحمر التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن”، متهما العدو الإسرائيلي بأنه “يزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته”, مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني “بدأ يفقد صبره، وأن الاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب أن لا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف.

ومن جانبه، أعرب خالد الخياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن “القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس”، مكررا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى “الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن”.