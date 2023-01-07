اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعلن دخول بلدتي الخمس وزلة مرحلة الصمت الانتخابي.

طرابلس 6 يناير 2023م (وال) ـ أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الخميس، دخول بلديتي زلة والخمس مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات المقرر انطلاقها غداً السبت.

وطالبت اللجنة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي ببلديتي (الخمس / زلة) بالتوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن عملية الصمت الانتخابي ستعطي فرصة للناخبين في تحديد واختيار القائمة دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.

يشار إلى أنّ عدد القوائم المتنافسة على المجلس البلدي الخمس بلغت 14 قائمة، بينما القوائم المتنافسة على انتخابات زلة بلغت 4 قوائم.