شركة أكاكوس النفطية تنجح في إعادة تشغيل بئر بعد توقفه عن الإنتاج منذ العام 1996.

طرابلس 6 يناير 2023م (وال) ـ أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، عن استعادة بئر نفطية بحقل الشرارة كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الكوادر الوطنية بإدارة التخطيط والتطوير وإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت في استعادة البئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة ووضعها على خط الإنتاج ليرتفع احتياطات الخام المؤكدة للشركة.

وأكدت الشركة أن العملية جرت بدعم مباشر من إدارة حقل الشرارة وقسم المضخات الغاطسة، وبتنفيذ ائتلاف شركة “ابتكو وبيتكس” وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24″” ونجحت في استعادة البئر ووضعها على الإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية جاءت بعد إجراء دراسة كاملة تتمثل في معرفة السبب وراء تضرر هذه الطبقات واختيار الحمض والمذيبات المناسبة التي تتماشى مع الطبقات دون إحداث أي أضرار جانبية.