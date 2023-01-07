رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يفتتح الثانوية الصناعية بني وليد .

بني وليد 7 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الخميس، بزيارة إلى الثانوية الصناعية بني وليد، رفقة رئيس هيئة العمليات العسكرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، ومدير مكتب وزير الدفاع، وعدد من مدراء الإدارات وآمري الوحدات العسكرية.

وقام الحداد على هامش الزيارة بافتتاح الثانوية بعد تطويرها وتفعيلها بدعم من رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع، وأشاد بتفعيل العمل بالثانوية الصناعية، وبوطنية منتسبيها للمحافظة على مرافقها وأعمال التطوير والانضباط بها، والذي توّج بإستقبال طلبه جدد بعد توقف لسنوات،

وشدد على أهمية الثانوية في دعم الجيش الليبي بكوادر فنية مدرّبه ومؤهله في كافة التخصصات.

واستعرض آمر الثانوية الصناعية الإجراءات المتخدة في تنفيذ عمليات التطوير والتحديث والتخصصات التي باشرت الثانوية القبول بها، وقدّم موقف عام عن المنتسبين والكادر التدريسي والفني.

وبعدها التقى الحداد بمدرج الثانوية بمنتسبي الثانوية الصناعية والطلبة، ومنتسبي الجيش بالمدينة، وبحضور عمداء وأعضاء المجالس البلدية بها، ومديري القطاعات والمؤسسات والهيئات العامة، وجمع من الأعيان والمشائخ ومخاتير المحلات ببلديات (بني وليد والمردوم وتينيناي وزمزم)، وعدد من شباب المدينة، ورؤساء وعدد من عمداء الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، وممثلي الأندية الرياضية، ومنتسبي منظمات المجتمع المدني بالبلدية.

وال..