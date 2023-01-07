مدير إدارة الوثائق بالامتحانات : الادارة تمتلك أرشيف ورقي لاستخراج كشوفات الدرجات لسنوات ( 1954 ) إلى غاية ( 2000 ) .

طرابلس 7 يناير 2023 (وال)- قال مدير إدارة الوثائق وإصدار الشهادات بالمركز الوطني للامتحانات ” محمد شليق ” إن الإدارة تعمل وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم ( 1 ) لسنة 2022 بشأن الهيكل التنظيمي للمركز من خلال قسمين ” قسم إصدار الشهادات، وقسم التوثيق والارشفة “.

وأشار “شليق” إلى ان الادارة تستقبل المراجعين يومياً عن طريق نموذج مّعد وذلك من أجل استخراج إفادة أو كشف درجات لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتمنح لهم حسب طلب المعني وذلك من المنظومة الإلكترونية للمركز الوطني للامتحانات من خلال بيانات الطالب والسنة الدراسية والتخصص لسنوات من العام الدراسي ” 2000 إلى غاية 2022 ” .

وأضاف “شليق” أن الإدارة تمتلك أرشيف ورقي يعمل من خلاله موظفين مختصين لاستخراج كشوفات الدرجات لسنوات حسب التخصص والقسم ” 1954 إلى غاية 2000 ” .. و تعمل أيضاً على تعديل بيانات التلاميذ والطلبة الواردة بها أخطاء حسب طلب المواطن وفق وثيقة الرقم الوطني الصادرة عن السجل المدني .

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