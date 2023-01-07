مديرية الامن بسبها تناقش سير العمل بالمديرية وتنفيذ الخطة الامنية .

سبها 7 يناير 2023 ( وال )- عقدت مديرية الامن سبها اليوم السبت اجتماعها الامنى الاسبوعى برئاسة مدير المديرية وبحضور المجلس الاعلى لقيادات المديرية جرى خلاله مناقشة آلية العمل فيما يتعلق بتكثيف الدوريات الامنية ونقاط التفتيش بالمدينة والمجاهرة بالامن .

وتابع الاجتماع سير الخطة الامنية الجارى العمل بها وعرض الاحتياجات المطلوبة التى تعزز تحقيق العمل الامنى وفرض قوة القانون .

وتم فى الاجتماع التأكيد على متابعة عمل الدوريات ومراكز الشرطة والعمل على التنسيق المستمر بين اقسام المديرية للقضاء على الجريمة بالمدينة وضبط المطلوبين .

( وال سبها )