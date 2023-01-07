ليبيا نيوز

كلية التربية زويلة بجامعة سبها تعقد السيمنار الاول لدفعة قسم اللغة الانجليزية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 7 يناير 2023  (  وال  )-  عقدت كلية التربية زويلة  جامعة سبها  الجلسة العلمية  الاولى لسيمنار اول دفعة  لقسم اللغة الانجليزية نظمها   ” زمزم امحمد وريم احمد “وذلك فى اطار تحديد مدى جاهزية  البحوث المشاركة للمناقشات  نهاية  الفصل .

وفى ذات السياق عقدت الاقسام العلمية بالكلية  الجلسة العلمية  الثالثة  لقسم الحاسوب    نظمها  ” فاطمة امحمد  و” خالد بوبه ورمضان سالم ” جرى خلالها عرض وتقييم ما تم انجازه فى مشاريع التخرج الحالية ودراسة مدى استعداد الطلبة  لمناقشة هذه المشاريع  وتحديد مواعيد المناقشات ولجنة المناقشين .

 ( وال سبها )

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وكالة الأنباء الليبية

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