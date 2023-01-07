كلية التربية زويلة بجامعة سبها تعقد السيمنار الاول لدفعة قسم اللغة الانجليزية .

سبها 7 يناير 2023 ( وال )- عقدت كلية التربية زويلة جامعة سبها الجلسة العلمية الاولى لسيمنار اول دفعة لقسم اللغة الانجليزية نظمها ” زمزم امحمد وريم احمد “وذلك فى اطار تحديد مدى جاهزية البحوث المشاركة للمناقشات نهاية الفصل .

وفى ذات السياق عقدت الاقسام العلمية بالكلية الجلسة العلمية الثالثة لقسم الحاسوب نظمها ” فاطمة امحمد و” خالد بوبه ورمضان سالم ” جرى خلالها عرض وتقييم ما تم انجازه فى مشاريع التخرج الحالية ودراسة مدى استعداد الطلبة لمناقشة هذه المشاريع وتحديد مواعيد المناقشات ولجنة المناقشين .

( وال سبها )