ليبيا نيوز

انتخاب ( كيفن مكارثي ) رئيسا لمجلس النواب الأميركي .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن  7 يناير 2023 (وال)-    انتخب مجلس النواب الأميركي ” كيفن مكارثي ”  رئيسا لمجلس النواب السبت بعد إخفاق  في انتخاب الرئيس   في ”  14 ”  جولة تصويت .

 وانتخب  ” كيفن مكارثي  ” في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية  ” نانسي بيلوسي  ” في المنصب.     

 وال..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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