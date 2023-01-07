انتخاب ( كيفن مكارثي ) رئيسا لمجلس النواب الأميركي .

واشنطن 7 يناير 2023 (وال)- انتخب مجلس النواب الأميركي ” كيفن مكارثي ” رئيسا لمجلس النواب السبت بعد إخفاق في انتخاب الرئيس في ” 14 ” جولة تصويت .

وانتخب ” كيفن مكارثي ” في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية ” نانسي بيلوسي ” في المنصب.

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