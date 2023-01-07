شركة (كونكوفيلبس) الأمريكية تؤكد لـ (عون ) رغبتها في مواصلة الاستثمار في ليبيا

واشنطن 07 يناير 2023 (وال)- التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون والوفد المرافق له في واشنطن، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بشركة كونكوفيلبس الأمريكية جوش كورلس، ونائب مدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة ماك مور، بناء على طلب مسؤولي الشركة.

وأفاد مكتب الإعلام والتواصل أن رئيس الشؤون الحكومية الدولية جوش، أن رغبة شركة ( كونكوفيلبس ) مواصلة الاستثمار في ليبيا، وإنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية وأنّ الأوضاع بليبيا في تحسن.

بدوره، أطلع وزير النفط والغاز مسؤولي الشركة عن تاريخ قطاع النفط الليبي، وآليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة في ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرّق لمبدأ ترسيخ الشفافية في المعاملات والإجراءات داخل قطاع النفط والغاز بصفة خاصة وباقي هياكل الدولة بصفة عامة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التي سيكون لها الأثر في زيادة الإنتاج في النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو والقطعة (NC 98 ) .

وبحسب نفس المصدر، فقد أكد الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات التي تواجه شركة كونكوفيلبس والشركات الأخرى في القيام بإلتزاماتها. (وال)

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