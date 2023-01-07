ليبيا نيوز

اجلاء ( 200 ) عائلة من بلدة الهميلايا بعد وقوع تصدعات في منازلهم .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الهيملايا 7 يناير 2023 (وال) قامت  السلطات الهندية  اليوم بنقل ما يقرب من  ” 200 ”  عائلة من منازلهم، في بلدة جوشيمات الواقعة في جبال الهيمالايا، بعد أن ظهرت تصدعات في مئات المباني، نتيجة تحرك التربة في المنطقة التي يرتادها سياح.

 وقال  مسؤول  حكومي  ”  في الأسابيع الماضية، جرى الإبلاغ عن شقوق في أكثر من 600 منزل في جوشيمات، مما دفع السلطات المحلية إلى نقل نحو 193 من السكان إلى أماكن أكثر أمانًا، مثل الفنادق ودور الضيافة.

 وأضاف ” ، إن  عملية الإجلاء جارية، ويحاول فريق من العلماء من معاهد مختلفة معرفة السبب، وكيفية احتواء الوضع”.

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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