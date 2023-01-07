وصول جثمان شاب ليبي إلى طرابلس تُوفي قبل أسبوع في كوريا الجنوبية

طرابلس 07 يناير 2023 (وال)- وصل جثمان شاب ليبي إلى مطار امعيتيقة بالعاصمة طرابلس فجر اليوم السبت، بعد أسبوع من إعلان وفاته في ظروف غامضة داخل شقته بسيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان – إن السفارة الليبية لدى كوريا الجنوبية، تُتابع عن كثب التحقيقات في ملابسات وفاة الشاب عبد المنعم المصري ميلود والتي ستصدر نتائجها خلال شهر.

وأكدت الوزارة أن إدارة الشؤون القنصلية والسفارة الليبية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، بذلت جهودًا فور وقوع الحادثة، مع السلطات المختصة الكورية، من أجل إتمام عملية الإفراج ونقل الجثمان إلى ليبيا.

وأعلن عن وفاة الشاب عبد المنعم ميلود – الذي يقيم في كوريا لغرض العمل – في 30 ديسمبر من العام المنصرم، حيث وجده أصدقاءه متوفيًا في شقة بعد اختفاءه عدة أيام، وعدم رده على الاتصالات. (وال)

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