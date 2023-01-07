شركة ( كونكوفيلبس ) الأمريكية تؤكد لـ (عون ) رغبتها في مواصلة الاستثمار في ليبيا .

واشنطن 07 يناير 2023 م (وال) – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” والوفد المرافق له في واشنطن مع رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بشركة كونكوفيلبس الأمريكية ” جوش كورلس ” نائب مدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة ” ماك مور ” بناء على طلب مسؤولي الشركة.

وأفاد مكتب الإعلام والتواصل أن رئيس الشؤون الحكومية الدولية ” جوش ” أن رغبة شركة ( كونكوفيلبس ) مواصلة الاستثمار في ليبيا وإنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية وأنّ الأوضاع بليبيا في تحسن.

بدوره أطلع وزير النفط والغاز مسؤولي الشركة عن تاريخ قطاع النفط الليبي وآليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة في ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرّق لمبدأ ترسيخ الشفافية في المعاملات والإجراءات داخل قطاع النفط والغاز بصفة خاصة وباقي هياكل الدولة بصفة عامة.

و شدد الوزير على الإسراع بتنفيذ المشاريع التي سيكون لها الأثر في زيادة الإنتاج في النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو والقطعة (NC 98 ) .

وحسب نفس المصدر فقد أكد الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات التي تواجه شركة كونكوفيلبس والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها.

(وال)