توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في الخمس لانتخاب المجلس البلدي

الخمس 7 يناير 2023 (وال) -فتحت مراكز الاقتراع في الخمس، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء المجلس البلدي بنظام القائمة المغلقة.

وذكرت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخمس أن عملية الاقتراع بدأت مع التوقيت المحدد له عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر، حيث تتنافس 14 قائمة انتخابية في ثاني دورة انتخابية على مستوى البلدية.

وحتى الساعة الواحدة ظهرا بلغت نسبة المقترعين 27% من بينهم 19% من النساء و81% من الرجال بحسب رصد اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

ودعت اللجنة المركزية الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيد عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.

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