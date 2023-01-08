مراكز الاقتراع في بلدية بالخمس تغلق أبوابها بنسبة مشاركة 72%

طرابلس 07 يناير 2023(وال) – أغلقت مراكز اقتراع انتخاب المجلس البلدي الخمس، أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد عند الساعة السادسة مساء.

وقال مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، “باسم المودي”، في مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة بلغت 72%، من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 19 ألفا مسجلين في سجل الانتخابات.

وأضاف “المودي” أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي البلديات التي أجريت فيها الانتخابات، معربا عن شكره لكافة الجهات الأمنية والتي ساهمت في تأمين سير الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في الخمس، أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا لاختيار أعضاء المجلس البلدي بنظام القائمة المغلقة، حيث تتنافس 14 قائمة انتخابية في ثاني دورة انتخابية على مستوى البلدية.

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