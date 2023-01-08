مصر: اجتماع عقيلة و المشري خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات

طرابلس 08 يناير 2023 ( وال ) – رحبت مصر بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة على صعيد المضي قدما صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد” في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على الفيسبوك مساء السبت، بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً على أن مسار اللجنة الدستورية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل ، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.

واختتم السفير ” أبو زيد” تصريحه، مؤكداً على أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة. (وال _ طرابلس)

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