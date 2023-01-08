ليبيا نيوز

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 10آخرون في غرق مركب قبالة السواحل التونسية.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   

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وكالة الأنباء الليبية

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