مناطق ومدن الجبل الأخضر تتأثر بداية من مساء يوم الثلاثاء بتقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط امطار جيدة.

طرابلس 8 يناير 2023 م ( وال ) – سجلت نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد ، أجواء باردة على اغلب المناطق حيت درجات الحرارة تتراوح ما بين (12–17)مْ مع وجود فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا و تكون جيدة خاصة على الساحل الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا، وتنقشع السحب تدريجيا من مساء اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي ، مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء الثلاثاء بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط امطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة معظم مناطق شمال ليبيا.