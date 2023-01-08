الكهرباء تستكمل مشروع إعادة تأهيل محطة الحقن بالرويس وخط عالي الجهد غرب اجدابيا

طرابلس 8 يناير 2023 م ( وال ) – يواصل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء جهوده لاستكمال مشروعات الطاقة و حل كافة الاختناقات التي تعاني منها بعض المناطق .

وقالت الشركة العامة للكهرباء ، إن العمل جاري لاستكمال مشروع اعادة تأهيل محطة الحقن “الرويس” جهد 11/66 ك ف بهدف تحديث محطة الحقن بمحطة توليد الرويس الأمر الذي يزيد من مرونة التشغيل وزيادة تصريف الطاقة التي يتم إنتاجها بمحطة توليد الرويس عبر خطوط 66 ك . ف ،

وتم الإنتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية بعد استخدام معدات حديثة لتنفيذ هذا المشروع ، وجاري حالياً العمل على تنفيذ شبكة الكابلات المطلوبة لربط المحطة بالشبكة العامة .

وفي اجدابيا وتحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع تم نقل بكرات موصلات جهد 66 ك ف لمنطقة اجدابيا من مخازن الشركة بجندوبة غريان لاستكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية غرب اجدابيا 66 ك ٠ف .