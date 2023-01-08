ليبيا نيوز

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 يناير 2023 م ( وال ) –  نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا ليوم الأحد اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

 تكاثر للسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة و الريح غربي إلى شرش يتحول الى باش سرعته ما بين (05-20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر  و البحر خفيف الموج ويكون هادئ اليوم على ساحل سرت وقليل الاضطراب    غدا على ساحل طرابلس ودرجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

    الساحل من الخليج إلى طبرق:

       تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية و الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى غربي ومتغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج الى شحات تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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وكالة الأنباء الليبية

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