نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد .

طرابلس 8 يناير 2023 م ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا ليوم الأحد اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

تكاثر للسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة و الريح غربي إلى شرش يتحول الى باش سرعته ما بين (05-20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر و البحر خفيف الموج ويكون هادئ اليوم على ساحل سرت وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس ودرجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية و الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى غربي ومتغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج الى شحات تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (15-19) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.