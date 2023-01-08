المستشفى الجامعي طرابلس ينظم سلسلة محاضرات علمية وتعليمية في جراحة العظام والمفاصل.

طرابلس 8 يناير 2023 م ( وال ) – يواصل قسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي طرابلس ، تنظيم محاضراته العلمية التخصصية الأسبوعية والشهرية ضمن خطة تطوير التعليم الطبي المستمر ونقل الخبرة بين زملاء المهنة.

ونظم القسم يوم علمي تخلله عديد المحاضرات العلمية ألقاها الدكتور عبدالكريم اسماعيل، حول منع التختر الوريدي في جراحات المفاصل الاصطناعية، والدكتور عصام غريب، حول تقييم و تجهيز المريض قبل عمليات جراحة المفاصل الاصطناعية لتقليل نسبة المخاطر، فيما تمحورت محاضرة للدكتور يوسف حسين، حول أهمية المسكنات وتخفيف نسبة الألم بعد جراحات المفاصل الاصطناعية.

وعقب المحاضرات التي شهدها المركز التعليمي بالقسم عقدت حلقات للنقاش من قبل الأطباء الذي أكدوا ضرورة الاستمرار في تنظيم هذه الأيام العلمية والمحاضرات لأهميتها ولمساهمتها في نقل الخبرة بين الأطباء .