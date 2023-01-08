مُراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركزتنظم المَعرض التّربوي التّعليمي الأول .

طرابلس 8 يناير 2023 (وال)- نظمت مُراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز المَعرض التّربوي التّعليمي الأول لِنشر ثقافة الجودة تحت شِعار” نَحْنُ رُواد الجَودة وَإتْقان العَمل”.

وتضمَّنت فعاليات المعرض ورشة عَمل ناقشَت مفهوم وأهمِّية الجودة الشاملة ومهام مُنسِّقي الجودة بالمؤسّسات التّعليمية ومفهوم المعايير و المؤشرات.

يُشار إلى أن 10 من المؤسسات التعليمية بمُراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز تحصلت على اِعتماد الجودة : وهي (طرابلس الثانوية – مدرسة المنار – صرخة الحرية – فتاة الثورة – بن عاشور – التقدم – ابن الهيثم – الشيخ علي سيالة – شهداء الشط – الضياء التّعليمية).

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